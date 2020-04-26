‘Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim’

Türkiye'de Kovid-19 ile mücadelede Türkiye'de tarih yazan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, yakalandığı virüsten kurtularak taburcu olup evinde istirahate çekildi. Büyük ihtimal Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde görevine devam ettiği sırada hastalığa yakalandığını belirten Serhat Ünal, Yeni Asır'a önemli açıklamalarda bulundu.



'DESTEK OLACAĞIM'

Çok zor günler geçirdiğini ve hala üzerinden o süreci atlatamadığını belirten Prof. Dr. Serhat Ünal, "Öncelikle meslektaşlarımızın ve tüm sağlık çalışanları personelimizin çok iyi moral motivasyon ve tıbbi desteği ile bu hastalığı yendim. Şu anda evde izolasyon ve bakım yapılıyor. Tedavi süresince emeği geçen tüm meslektaşlarıma ve hastane personeline sonsuz teşekkür ederim. Hepsine minnettarım. En kısa sürede kendimi toparlayıp süreci daha iyi değerlendirip meslektaşlarıma destek olmak istiyorum. Rakamlar gördüğüm kadarı ile umut verici. İnşallah güzel günler bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.