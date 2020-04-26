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Haberler İzmir Ulaşıma Ramazan ve salgın ayarı

Ulaşıma Ramazan ve salgın ayarı

Ulaşıma Ramazan ve salgın ayarı
Giriş Tarihi: 26.4.2020

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazanda hafta içi metro, tramvay, İzban ve İzdeniz seferlerinde değişiklik yaptı, iftar öncesi seferler sıklaştırıldı.

● ESHOT ve İZULAŞ otobüsleri, 06.00-10.00 ve 16.00- 21.00 arasındaki seferlerini sürdürecek. 10.00-16.00 arasındaki tüm hatlarda seferler saatte bir yapılacak.

6 DAKİKADA BİR TRAMVAY
● Metroda ise sefer sıklıkları 16.00-21.00 arasında 4.5 dakikada bir olacak. Aynı dilimde Konak Tramvayı 6 dakikada bir, Karşıyaka Tramvayı 10 dakikada bir sefer yapacak. Metroda 06.00-10.00 arasında 5, 10.00- 16.00 ve 21.00-00.20 arasında 30 dakikada bir sefer var. Konak Tramvayı 06.00-10.00 arasında 7.5 dakikada bir, 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 arasında 40 dakikada bir işleyecek. Karşıyaka Tramvayı 06.00-10.00 arasında 10 dakikada bir, 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 arasında 40 dakikada bir sefer yapacak.

İZBAN'DA EK SEFER
● İZBAN'da Gaziemir'den Alsancak'a 17.16, 17.38, 18.02 ve 18.26'da dört ek sefer konuldu. Alsancak-Gaziemir arasında 17.39, 18.03, 18.27 ve 18.51'de 4 ek tren çalışacak. Çiğli-Cumaovası arasında 16.03'te hareket edecek ek bir tren çalışırken, Çiğli- Menemen arasında 15.38, 16.01, 16.25 seferleri devreye alınacak.

● İZDENİZ'de Konak-Karşıyaka hattında hafta içi 17.00- 19.30 arasında saatte bir yapılan gemi seferleri yarım saatte bire çıkarıldı. Gemiler Karşıyaka- Konak hattında 07.30- 09.30 aralığında saatte bir çalışacak. Konak-Karşıyaka hattında 08.00-10.00 aralığında saatte bir yapılan seferler; 17.30-19.30 aralığında yarım saatte bir olacak.

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