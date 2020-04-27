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Haberler İzmir Dikili'nin ilk kadın okul müdürü Ülker Abacıoğlu hayatını kaybetti

'nin ilk kadın okul müdürü hayatını kaybetti

Dikili'nin ilk kadın okul müdürü Ülker Abacıoğlu hayatını kaybetti

27.04.2020, 15:54

Son dakika... 'in ilçesinin ilk kadın okul müdürü, Kuvayı Milliye kahramanı 'in kızı 93 yaşında yaşamını yitirdi.

Ayvalık, Bergama ve Dikili cephesinden Kuvayı Milliye kahramanı, Dikili'nin ilk başöğretmeni, İstiklal Madalyası sahibi Halil İbrahim Zeyrek'in altı çocuğundan üçüncüsü olanı Ülker Abacıoğlu, İzmir'in Hatay semtindeki evinde yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle dün yaşamını yitirdi.

Öğretmen olarak görev yaptığı 35 yıl boyunca yüzlerce öğrenci yetiştiren sınıf öğretmeni Abacıoğlu, Dikili'nin de ilk kadın okul müdürüydü. Abacıoğlu, Atatürkçü ve Cumhuriyetçi kişiliğiyle biliniyordu. Abacıoğlu, yaz aylarını Dikili'deki evinde geçiriyordu.



İzmir Ekonomi Üniversitesi Dekanı Hakan Abacıoğlu ve Türkiye'nin tanınmış ressamlarından Reyhan Abacıoğlu'nun annesi Ülker Abacıoğlu'nun cenazesinin yarın öğle namazı sonrasında Dikili Şehir Kabristanlığı'na defnedileceği öğrenildi.

DHA

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