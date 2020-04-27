Eski SSK hastanesi yıkılıyor

Tire’de 10 günde bitecek yıkım çalışmalarının ardından alanda Hükümet Konağı’nın yapımına başlanacak.

İzmir Tire'de, depreme dayanıksız olduğu belirlenen ve uzun yıllardır atıl şekilde duran eski SSK hastanesinin yıkımına başlandı. Yıkım çalışmalarının yaklaşık 10 gün süreceği metruk binanın yerine Hükümet Konağı yapılacak. Kısa süre önce terk edilmiş metruk hastanede oyun oynayan çocukların çıkardığı yangınla tekrar gündeme gelen binanın yıkımına ise en çok vatandaşlar sevindi.

TEHLİKELİ BÖLGE

Atıl şekilde duran binanın güvenlikleri açısından tehdit oluşturduğunu belirten mahalleliler, "Mezbeleliğe dönüşen hastane binası son yıllarda güvensiz kişilerin uğrak yeri olmuştu. Ne kadar uyarsak da, çocuklarımız binanın içi ve bahçesine girip oyunlar oynuyordu. İlçe kaymakamımız Fatih Çobanoğlu'na sesimizi duyduğu için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Nadir UYSAL