Evimizden üretelim

37 gündür işlerini evinden yürüten Volkan Sintaç, “Bu kadar emeğe yazık etmeyelim. 10-15 gün daha dişimizi sıkalım. Mecbur olmadıkça sokağa çıkmayalım” dedi. Sintaç, “Üretmek ve değer oluşturmak sadece fabrikada, ofiste, iş yerinde olmaz” diye konuştu.

İzmirli başarılı iş insanı Volkan Sintaç, 65 yaş kısıtlaması takılmadığı halde 37 gündür Menderes'teki evinden dışarı adımını bile atmadı. Firmalarında çalışan personelinin yüzde 75'ine idari izin verdiğini ve asla maaşlarını kesmediğini belirten Sintaç, tüm işlerini evden koordine ettiğini söyledi.

SABIRLI OLMAK ŞART

Sintaç, mecburiyeti olmayan herkesi, hem kendisine hem ailesine hem de canları pahasına ailelerini bile tehlikeye atarak çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için 10-15 gün daha izole olmaya davet etti. Evde kalmanın hayati önem taşıdığı, restoran ve kafelerin kapandığı bu dönemde sokak ve caddelerde gereksiz kalabalık gördüğü zaman üzüldüğünü belirten Volkan Sintaç, "Ben 37 gündür kapıdan dışarı çıkmadım. İş durumunun ayarladıktan sonra evde kalmak insanlık ve vatandaşlık görevidir" dedi. Sintaç, yaşanan süreçte evde artık saçının sakalının birbirine karıştığını ancak güzel günler için biraz daha sabırlı olmak gerektiğini belirtti.





Yetkililer 'tamam' diyene kadar devam....

Türkiye'de rafların boş kalmaması için, halkımızın yarın endişesi duymadan evinde kalabilmesi için iş dünyasının ve üreticilerin ara vermeden üretimi sürdürdüğünü belirten Sintaç, "Halkımıza diyorum ki; Evde kal Türkiye, Bu senin için, ülken için, ailen için. İzolasyona yetkililer tamam diyene kadar devam" ifadesini kullandı.





Hayatta ve ayakta kalmak önemli

Yaşanan salgınla birlikte iş dünyasının ağır bir sınavla karşı karşıya olduğunu belirten Volkan Sintaç, "Birinci önceliğimiz, insanımızın, çalışanımızın hayatta ve ayakta kalmasıdır. Bu sıralama önemlidir: Hayatta kalmak, sağlığa verilen önemi, ayakta kalmak ise üretime verilen ehemmiyeti gösterir. O halde birinci aşama insanımızın sağlığıdır, onun sağlığı için her türlü tedbiri almaktır. İkinci aşama da üretimin devam etmesini sağlamaktır. Bu iki tedbirler birlikte mümkün olmadıkça yeni sağlık sorunu veya ölümcül bir şey olmadıktan sonra mutlaka evde kalmak" şart diye konuştu.



İmkanı olanlar evden çalışmalı

Virüsün yayılmasını önlemek için izolasyonun önemine dikkat çeken Sintaç sözlerini şöyle sürdürdü: "Üstünlüğü korona virüse kaptıramayız. Dayanışma ruhunu diri tuttuğumuzda, salgının dağıtıcı ve yok edici özelliğini de yenmiş olacağız. Üretmek ve değer oluşturmak sadece fabrikada, ofiste, iş yerinde olmaz. Bizim için, fiziksel ortamı zorunlu kılmayan her sektör ve çalışma alanı için, bulunduğumuz her yer üretimhanedir. Kalan personel için de sağlık ve güven içinde çalışma ortamı temin ediyoruz. Ama imkan olanlar mutlaka ama mutlaka evden çalışmalı ve el birliği evde kalmaya devam etmeliyiz."

Fatih ŞENDİL