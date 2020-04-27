İzmir su kesintisi 27 Nisan Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. Özellikle hijyene daha da önem verildiği koronavirüs salgını döneminde su kesintileri yakından takip ediliyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? İşte 27 Nisan Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırlıyor. İZSU bugünün su kesintisi detaylarını paylaştı. İşte 27 Nisan Pazartesi İzmir su kesintisi detayları... İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? ÇEŞME ŞİFNE

27.04.2020 saat 09:50 ile 13:50 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. DİKİLİ İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY

27.04.2020 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ SEYREKLİ, KARAKOVA

27.04.2020 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.