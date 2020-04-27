İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi 27 Nisan Pazartesi...

İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin ne zaman sona ereceğini ve hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını merak ediyor. Gediz Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte 27 Nisan Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...



BAYRAKLI

27.04.2020 09:00 15:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI R.ŞEVKET İNCE MAHALLESİ, 2162/4, 2166, 2162/1, 2162/3 SOKAKLAR VE CİVARI

27.04.2020 09:00 13:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI MUHİTTİN ERENER MAHALLESİ, 2104, 2173, 2095/1 SOKAKLARI VE CİVARI

27.04.2020 12:00 15:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI R.ŞEVKET İNCE MAHALLESİ, 2109, ŞEHİT ALİ ERBİL, 2166/2 SOKAKLAR VE CİVARI

27.04.2020 13:00 17:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI REFİK ŞEVKET İNCE MAHALLESİ VE MUHİTTİN ENER MAHALLESİ, 2143, 2168, 2097, 2095, 2162, 2138, 2109 SOKAKLARI VE CİVARI

