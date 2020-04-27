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Haberler İzmir İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi 27 Nisan Pazartesi...

'de elektrikler ne zaman gelecek? Pazartesi...

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi 27 Nisan Pazartesi...

27.04.2020, 09:56

'de bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin ne zaman sona ereceğini ve hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını merak ediyor. bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte Pazartesi detayları...


BAYRAKLI
27.04.2020 09:00 15:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI R.ŞEVKET İNCE MAHALLESİ, 2162/4, 2166, 2162/1, 2162/3 SOKAKLAR VE CİVARI
27.04.2020 09:00 13:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI MUHİTTİN ERENER MAHALLESİ, 2104, 2173, 2095/1 SOKAKLARI VE CİVARI
27.04.2020 12:00 15:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI R.ŞEVKET İNCE MAHALLESİ, 2109, ŞEHİT ALİ ERBİL, 2166/2 SOKAKLAR VE CİVARI
27.04.2020 13:00 17:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI REFİK ŞEVKET İNCE MAHALLESİ VE MUHİTTİN ENER MAHALLESİ, 2143, 2168, 2097, 2095, 2162, 2138, 2109 SOKAKLARI VE CİVARI

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