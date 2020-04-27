Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde güvenlik güçleri, İzmir'de de denetimlerine aralıksız bir şekilde devam etti. Kısıtlamanın ilk üç gününde yasağı ihlal eden toplam bin 203 kişi hakkında işlem yapıldı. Denetimlerde, toplam 2 milyon 590 bin 637 lira da para cezası kesildi.
İzmir’de sokağa çıkan 1203 kişiye ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.