İzmir’de sokağa çıkan 1203 kişiye ceza

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde güvenlik güçleri, İzmir'de de denetimlerine aralıksız bir şekilde devam etti. Kısıtlamanın ilk üç gününde yasağı ihlal eden toplam bin 203 kişi hakkında işlem yapıldı. Denetimlerde, toplam 2 milyon 590 bin 637 lira da para cezası kesildi.