İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yoğunluk
27.04.2020, 18:27
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İzmir'de 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Toplu taşıma yerine özel araçla yollara çıkan vatandaşlar şehrin pek çok noktasında trafik sıkışıklığına neden oldu.
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yoğunluk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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