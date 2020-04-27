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Haberler İzmir İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yoğunluk

'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yoğunluk

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yoğunluk

27.04.2020, 18:27

'de 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Toplu taşıma yerine özel araçla yollara çıkan vatandaşlar şehrin pek çok noktasında trafik sıkışıklığına neden oldu.

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