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'de yaşlı adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti!

İzmir'de yaşlı adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti!

27.04.2020, 12:34

Son dakika! 'de acı olay... İzmir’in Buca ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen yangında 1 kişi hayatını kaybetti. İlk incelemelere göre yangının, yaşlı adamın uyuduğu sırada elektrik sobasından çıktığı tespit edildi

Son dakika haberine göre, yangın sabah 08.00 sıralarında İnkılap Mahallesi 512 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Daireden dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürerek yangını kontrol altına aldı. Dairede yaşlı bir vatandaşın olduğu bilgisini alan itfaiye erleri, içeri girerek 87 yaşındaki Halil Nasıl'ı (87) dışarı çıkardı. Dumandan etkilendiği tespit edilen yaşlı adam ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Halil Nasıl, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



İlk incelemelere göre yangının, yaşlı adamın uyuduğu sırada elektrik sobasından çıktığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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