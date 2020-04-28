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9 yaşındaki Ada'ya polisten sürprizi

9 yaşındaki Ada'ya polisten doğum günü sürprizi

28.04.2020, 08:56

'in Çeşme ilçesinde, astım hastası 9 yaşındaki 'a polis ekipleri sürpriz yaptı.

Alaçatı Mahallesi'nde oturan Raziye Yıldırım, 155 polis imdat hattını arayıp, kızı Ada Yıldırım'ın astım hastası olduğunu, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamadıklarını ve bu yüzden kızının doğum gününü kutlayamadıklarını belirterek yardım istedi. Bunun üzerine Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir pastaneden temin ettikleri doğum günün pastası ile küçük Ada'nın evine gitti. Annesiyle birlikte kapıya çıkan Ada, sürprizle karşılaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen küçük Ada, doğum günün pastasının üzerindeki mumları üfledikten sonra, polis ekiplerine teşekkür etti.
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