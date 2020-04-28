Alevlerden kaçamadı

İzmir’de dün sabah çıkan ev yangınında dumandan etkilenen 87 yaşındaki Halil Nasıl yaşamını yitirdi.

İzmir'in Buca ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen yangında yaşlı adam yaşamını yitirdi. Yangın dün sabah 08.00 sıralarında İnkılap Mahallesi 512 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi.

ELEKTRİK SOBASINDAN ÇIKTI

Daireden dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürerek yangını kontrol altına aldı. Dairede yaşlı bir vatandaşın olduğu bilgisini alan itfaiye erleri, içeri girerek 87 yaşındaki Halil Nasıl'ı dışarı çıkardı. Dumandan etkilendiği tespit edilen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Halil Nasıl, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlk incelemelere göre yangının, yaşlı adamın uyuduğu sırada elektrik sobasından çıktığı tespit edildi.