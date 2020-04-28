Borcu ödenmiştir!

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen bir sanayici, ilçedeki 25 bakkal ve 4 markete borcu bulunan binden fazla vatandaşın veresiye defterindeki borcunu ödedi.

İzmir Kemalpaşa'da 25 bakkal ve 4 markete veresiye alışveriş yapan binden fazla vatandaşın 500 bin liralık borcu, ismini açıklamak istemeyen sanayici bir hayırsever tarafından ödendi. İlçede bulunan bakkal ve market sahipleri işyerlerinin camına "Bugüne kadar olan borçlarınız bir kardeşiniz tarafından ödenmiştir' yazısı asarak tüm borcun ödendiğini duyurdu.

ÇOK ŞAŞIRDILAR

Hiç beklemediği bir anda bakkalına gelen bir kişinin, yıllardır müşterisini olan semt sakinlerinin borcunun tamamını ödemesi ile şaşkınlık geçiren bakkal Ekrem Çakmak veresiye defterindeki tüm borçları ödeyen hayırsevere teşekkür ederek, "Dün bakkal dükkanıma bir vatandaş geldi. 'İhtiyaç sahibi olan kardeşlerimize yardım ulvi bir görevdir. Ben senin veresiye defterindeki borçları ödemek istiyorum' dedi. Oturduk bir süre sohbet ettikten sonra veresiye defterlerini beraber inceledik. Hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin borçlarının tamamını ödedi. Allah ondan binlerce defa razı olsun. Ben duacıyım. İşi gücü rast gelsin" dedi.

AĞLAYANLAR OLDU

Borçları ödenen vatandaşların çok sevindiğini kaydeden diğer bir bakkal Dadaş Bakkal'ın sahibi İbrahim Ateş ise dükkana gelenlere "Borcunuz kalmadı hepsi ödendi dediğimde ağlayanlar bile oldu" diyerek duygularını şöyle anlattı: "Salgın nedeniyle zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde ödenen borçlar nefes aldırdı, bizlere ilaç oldu. Bu hayırsever kardeşimiz gibi tüm zenginleri böyle hayırlı işler yapmaya davet ediyorum. Bizi bugün mutlu eden hayırsever kardeşimiz her daim var olsun. Bu yardımseverler hem biz esnafa hem borcu kapanan vatandaşa hem de millete, devlete yardımcı oluyorlar. Ben dahil tüm borçları ödenen insanlar ne kadar dua etsek azdır. Hayırsever ile helalleşip veresiye defterindeki borçların tamamını kapattık. Bu olanları kamera şakası sananlar bile oldu. Yaşlısı genci insanlar ağlayıp, hayırsever için dua etti." Öte yandan bakkal borçlarının ödenmesinde Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya'nın da aracılık ettiği öğrenildi.

Fatih ŞENDİL