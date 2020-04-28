Çeşme'de tedirgin eden görüntü! Mercankoy kıyı şeridi sarı renk oldu

Son dakika... Bugün çeşme'den tedirgin eden bir görüntü geldi. İzmir'in Çeşme ilçesindeki Mercankoy Koyu'nda kıyı şeridinde suyun rengi sarıya döndü. Durumu gören vatandaşlar cep telefonları ile fotoğraf ve video çekti.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Mercankoy Koyu'nda kıyı şeridinde suyun rengi sarıya döndü.



Şifne Mahallesi'ndeki Mercankoy Koyu mevkiinde kıyı boyunca suyun rengi, sarı tonlarına büründü. Bazı vatandaşlar, cep telefonlarıyla denizi görüntüledi. Denizin renginin değiştiğini fark eden mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Sudan alınan numunelerin laboratuvara gönderildiği belirtildi. Mahalle halkından Mehmet Özgen, "Tüm Şifne sahili kıyıları sarı renge büründü. Sabah çok daha yoğundu. Öğleye doğru azaldı. Tedirgin olduk" dedi. DHA

