İzmir su kesintisi 28 Nisan Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'in bazı ilçelerinde bugün su kesintileri yaşanıyor. İZSU bugünün su kesinti raporunu yayınladı. Koronavirüs salgını nedeniyle özellikle hijyene önem verilen bu dönemde su kesintileri yakından takip ediliyor. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 28 Nisan Salı İzmir su kesintisi detayları...

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSU 28 Nisan Salı tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. İşte İzmir su kesintisi detayları... İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? BERGAMA TALATPAŞA, KURTULUŞ, ULUCAMİİ

28.04.2020 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. DİKİLİ İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY

28.04.2020 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. FOÇA ATATÜRK, FEVZİPAŞA, İSMETPAŞA

28.04.2020 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. MENDERES TEKELİ ATATÜRK, TEKELİ FEVZİ ÇAKMAK

28.04.2020 saat 09:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.