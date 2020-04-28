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Haberler İzmir Seyyar Pazar İzmir’e yayılıyor

’e yayılıyor

Seyyar Pazar İzmir’e yayılıyor
Giriş Tarihi: 28.4.2020

İzmır Büyükşehir Belediyesi'nin korona virüs salgını nedeniyle "Siz evinizde, pazar mahallenizde" sloganıyla hayata geçirdiği Seyyar Pazar uygulaması Konak ve Karabağlar'da da ilgi gördü. Seyyar Pazar yarın Gaziemir, Balçova ve Narlıdere'de başlayacak. Böylece pazara gidemeyen İzmirliler kapılarının önünde uygun fiyata pazar alışverişi yapabiliyor. Alışverişi mümkün olan en kısa sürede tamamlamak için paketler birer gece önceden tartılarak hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında soğan, patates, limon, elma ve portakal olmak üzere beş ana üründe fiyatı belirleyerek İzmir genelinde fiyat tanzimi sağlamayı hedefliyor. Seyyar Pazar'daki ürün çeşidi ise gelen talepler üzerine artırılıyor.

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