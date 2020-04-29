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'dan sokağa çıkma kısıtlaması sefer programı!

İZBAN'dan sokağa çıkma kısıtlaması sefer programı!

29.04.2020, 11:38

, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 1 Cuma, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günlerinde istisna kapsamındaki yolculara özel sefer planı uygulayacak. Peki 'de sefer saatleri kaç olacak? İşte detaylar...

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 1-2 ve 3 Mayıs tarihlerindeki İZBAN sefer programı açıklandı. Buna göre İZBAN trenleri, 1 Mayıs Cuma saat 00.00'dan, 3 Mayıs Pazar gecesi saat 24.00'e kadar olan üç günlük süreçte Aliağa-Tepeköy arasında 06.00-10.00 / 16.00-19.00 ve 23.00-00.30 saatleri arasında 24 dakikada bir sefer yapacak. Selçuk-Tepeköy hattında ise Tepeköy'den 09.00, 18.10 ve 23.38, Selçuk'tan 07.10, 16.30 ve 23.00 saatlerinde toplam 6 sefer düzenlenecek.

İHA

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