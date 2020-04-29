İzmir'de elektrik kesintisi 29 Nisan Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'in bazı ilçelerinde bugün elektrik kesintileri yaşanıyor. Gediz Elektrik 29 Nisan Çarşamba tarihli İzmir elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. İzmir'in bugün hangi ilçelerinde elektrikler kesik olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 29 Nisan Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. Bugün İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintileri meydana gelecek. Gediz Elektrik bugünün kesinti raporunu paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 29 Nisan Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları... İZMİR EEKTRİK KESİNTİSİ 29 NİSAN ÇARŞAMBA BAYRAKLI 29.04.2020 09:00 15:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI R.ŞEVKET İNCE MAHALLESİ, 2166/2, 2166, 2166/4, 2166/11 SOKAKLAR VE CİVARI BERGAMA 29.04.2020 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YORTANLI, PİREVELİLER, ÇÜRÜKBAĞ MAHALLELERİ VE CİVARLARI BORNOVA 29.04.2020 09:00 14:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI EGEMENLİK MAHALLESİ, 6140, 6155 SOKAKLAR VE CİVARI 29.04.2020 12:00 14:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ, AYHAN NAKLİYAT, NAK KARGO, EGEMEN YIKAMA, KILIÇLAR DIŞ TİCARET, EVRİM POLİMER, VOLTAR GIDA, TYH ULUSLARARASI TEKSTİL, DOĞAN PLASTİK, GAZ BETON, EDE DEMİR ÇELİK 29.04.2020 13:00 17:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI EGEMENLİK MAHALLESİ, 6150 SOKAKLAR VE CİVARI KARABURUN 29.04.2020 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ( TR-12 MORDOĞAN KÖYÜ ÇIKIŞI ) MORDOĞAN MAH. MORDOĞAN KÖYÜ TAMAMI,