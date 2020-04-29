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Haberler İzmir Pazarda virüs fırsatçılığı

Pazarda virüs fırsatçılığı

Pazarda virüs fırsatçılığı
Giriş Tarihi: 29.4.2020

Torbalı'da haftanın altı günü farklı mahallerde kurulan semt pazarlarının sayısı sokağa çıkma yasakları sebebiyle azaltıldı. Pazartesi ve çarşamba günü kurulan pazarlardaki sebze ve meyve fiyatlarına da rekor zamlar geldi. Virüs öncesinde ortalama 2 ila 3 liraya satılan ürünlerin fiyatı 6-7 liraya çıktı. Pazarda yeşillik demetleri haricinde bütün gıda ürünleri en az 5 liradan alıcı buldu. Talebin artmasını fırsat bilenlerin yaptığı zamlar, tepkilerin odağı oldu. Süper marketlerin manav bölümlerinde fiyatların daha fazla arttığı belirtildi.

ÖMER DUR

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