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Yerli solunum cihazına imzası! O parçalar 'den gidiyor

Yerli solunum cihazına İzmir imzası! O parçalar Menemen'den gidiyor

29.04.2020, 10:15

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde geliştirilerek üretimine başlanan yerli yoğun bakım solunum cihazındaki 11 farklı sızdırmazlık elemanının, merkezi 'in ilçesinde bulunan Kastaş firması tarafından üretildiği bildirildi.

Kastaş Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Atılgan, yaptığı yazılı açıklamada, zorlu süreçte gece gündüz demeden toplumun sağlığı için görev yapan tüm sağlık personeline teşekkür etti.

Salgının tedavisinde kritik öneme sahip mekanik solunum cihazlarının yerli kaynaklarla üretilmesinin çok önemli olduğunu belirten Atılgan, bu konuda geliştirilen Yerli Solunum Cihazı Projesi'nde sızdırmazlık elemanları tedariğini üstlenmekten gurur duyduklarını vurguladı.

Atılgan, 5 bin solunum cihazı için sızdırmazlık karışımı konusunda sağlayacakları desteğe de işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biosys tarafından geliştirilen, prototip ve seri üretimini Arçelik'in üstlendiği, ASELSAN ve Baykar'ın Teknoloji ve mühendislik desteği sunduğu Yerli Mekanik Ventilatör Projesi'nin ilk aşamalarından itibaren sürece dahil olarak, cihazların ihtiyaç duyduğu 11 farklı tip sızdırmazlık elemanının tedariği ile bu projeye katkı sağlıyoruz. Çok kısa sürede geliştirilen ve üretilen ilk 100 adetlik serinin ihtiyaç duyduğu 3 bin adet sızdırmazlık elemanını iki haftalık sürede teslim etmeyi başardık. Şimdi mayıs ayı sonuna kadar üretilmesi planlanan 5 bin adet cihaz için 100 bin adedin üzerinde özel karışım sızdırmazlık elemanını, Kastaş olarak sosyal sorumluluk bilinciyle projeye hibe edeceğiz."

AA

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