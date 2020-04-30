  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Aziz bebek hayata tutundu

bebek hayata tutundu

Aziz bebek hayata tutundu
Giriş Tarihi: 30.4.2020

İzmir'de doğduktan beş gün sonra yeni tip korona virüs (Kovid-19) tanısı konulan Suriyeli Aziz bebek, yaklaşık bir aylık mücadelenin ardından sağlığına kavuşarak sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ege Doğumevi'nden Doç. Dr. Defne Engür, "Bebeğimiz prematüre olarak dünyaya geldiği için zaten solunum cihazına bağlı olarak nefes alıyordu. Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenmemizin ardından ona ikili ilaç tedavisi uygulamaya başladık. Tedaviye olumlu yanıt verdikten sonra onu solunum cihazından çıkardık" dedi. Engür, bebeğin rahat nefes almasının ardından beslenmesiyle ilgili tedaviler uyguladıklarını; bebeği iyileşmiş olarak hastaneden taburcu ettiklerini söyledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aziz bebek hayata tutundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA