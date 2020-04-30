Aziz bebek hayata tutundu

İzmir'de doğduktan beş gün sonra yeni tip korona virüs (Kovid-19) tanısı konulan Suriyeli Aziz bebek, yaklaşık bir aylık mücadelenin ardından sağlığına kavuşarak sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ege Doğumevi'nden Doç. Dr. Defne Engür, "Bebeğimiz prematüre olarak dünyaya geldiği için zaten solunum cihazına bağlı olarak nefes alıyordu. Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenmemizin ardından ona ikili ilaç tedavisi uygulamaya başladık. Tedaviye olumlu yanıt verdikten sonra onu solunum cihazından çıkardık" dedi. Engür, bebeğin rahat nefes almasının ardından beslenmesiyle ilgili tedaviler uyguladıklarını; bebeği iyileşmiş olarak hastaneden taburcu ettiklerini söyledi.