  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Aizanoi Antik Kenti ziyaret yasağı uzatıldı

ziyaret yasağı uzatıldı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olan 'nin, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatılmaya devam edildiği bildirildi.

Aizanoi Antik Kenti ziyaret yasağı uzatıldı

01.05.2020, 14:45

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer yaptığı açıklamada, ''Daha önce Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 Nisan tarihine kadar ziyarete kapalı olarak duyurduğumuz Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti, Bakanlığımızdan gelecek ziyarete açılması kararına kadar kapalı kalmaya devam edecek. Yıllık yüz bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Aizanoi Antik Kenti'nde pandemi salgını bittiğinde inşallah sağlıklı günlerde buluşacağız. Ülkemizin ve dünyanın en kısa sürede bu pandemiyi atlatması en büyük dileğimizdir'' ifadelerini kullandı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aizanoi Antik Kenti ziyaret yasağı uzatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA