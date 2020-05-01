İzmir Gaziemir'de ise CHP'li belediyeye tepki vardı. Gaziemir Belediyesi'nin bazı işçiler hakkında aldığı tek taraflı fesih kararına tepki gösteren Tüm Yerel Sen üyeleri, belediye önündeydi. Sendikanın İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Özgür Işık, "Fesih edilen sözleşme süreci ve gasp edilen haklarımızın haklı takipçisi olmaya devam ediyoruz. Salgın süreci bittiğinde Gaziemir'de direniş süreci başlayacaktır" dedi.
Gaziemir Belediyesi’ne tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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