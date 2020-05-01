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Haberler İzmir Gaziemir Belediyesi’ne tepki

Belediyesi’ne tepki

Gaziemir Belediyesi’ne tepki
Giriş Tarihi: 1.5.2020

İzmir Gaziemir'de ise CHP'li belediyeye tepki vardı. Gaziemir Belediyesi'nin bazı işçiler hakkında aldığı tek taraflı fesih kararına tepki gösteren Tüm Yerel Sen üyeleri, belediye önündeydi. Sendikanın İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Özgür Işık, "Fesih edilen sözleşme süreci ve gasp edilen haklarımızın haklı takipçisi olmaya devam ediyoruz. Salgın süreci bittiğinde Gaziemir'de direniş süreci başlayacaktır" dedi.

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