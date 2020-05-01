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'de dehşeti!

'de ev sahibi M.İ.'nin evine girerek 7 bin 300 lirasını, 2 cep telefonunu ve kredi kartlarını çalan 4 gaspçı yakalandı. Eve girdikten sonra ev sahibin ellerini ve ayaklarını bağlayan gaspçılar eş zamanlı operasyonlarla yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi.

İzmir'de gasp dehşeti!

01.05.2020, 16:49 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020,17:11

İzmir'in Torbalı ilçesinde, M.İ.'nin evine girip, ellerini ve ayaklarını bağlayarak, 7 bin 300 lirasını, 2 cep telefonunu ve kredi kartlarını gasb edip, kaçan 4 kişi yakalandı.

Olay, 13 Nisan'da, Ayrancılar Mahallesi'nde M.İ.'nin oturduğu dairede meydana geldi. İddiaya göre, eve giren şüpheliler, M.İ.'nin ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra 7 bin 300 lirasını, 2 cep telefonunu ve kredi kartlarını gasb ederek kaçtı. M.İ.'nin şikayetçi olmasının ardından soruşturma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ve Torbalı Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki kameraları incelemeye aldı ve şüphelilerin H.T., V.K., N.Y. ve C.C. olduğunu belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 4 kişi, saklandıkları adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi.

DHA

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