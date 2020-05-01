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'de korkunç olay! Ofisinde çalışırken neye uğradığını şaşırdı

Son dakika... Ofisinde çalışırken öyle bir şey oldu ki neye uğradığını şaşırdı. 'in Bornova ilçesinde, otomobil tamir servisinde tadilat sırasında tavanın çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'de korkunç olay! Ofisinde çalışırken neye uğradığını şaşırdı

01.05.2020, 09:19 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020,09:19

Olay, perşembe günü sabah saatlerinde Kazımdirik Mahallesi Üniversite Cadde üzerinde bulunan otomobil tamir servisinde meydana geldi. İş yerinin üst katında tadilat yapıldığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle tavan çöktü.



Yaşanan olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, alt katta bir kişi bilgisayar başında çalıştığı sırada, bir anda tavan üzerine çöküyor. İş yerindeki kişi şans eseri olaydan yara almadan kurtulurken, olay yerinden kaçmaya çalıştığı anlar saniye saniye görüntüleniyor.

DHA
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