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'de şüpheli ! Otel odasında buldular

Son dakika... ’in Konak ilçesinde, yaklaşık 2 yıldır otelde yaşadığı iddia edilen kişi odasında ölü bulundu. Otel odasında gerçekleşen üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

İzmir'de şüpheli ölüm! Otel odasında buldular

01.05.2020, 09:02

Son dakika... İzmir'in Konak ilçesinde bir otelde kalan kişi, odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Anafartalar Caddesi'nde bir otelde yaklaşık 2 senedir yaşayan Fethi Şaşmaz (56), kaldığı odada hareketsiz halde bulundu.

Otel görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şaşmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şaşmaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA

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