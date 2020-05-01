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Haberler İzmir Kargalar çıldırdı!

Kargalar çıldırdı!

’de, artan popülasyonları nedeniyle gökyüzünü sürüler halinde kaplayan kargalar yuva yaptıkları bazı bölgelerde vatandaşlara saldırıyor.

Kargalar çıldırdı!
Giriş Tarihi: 1.5.2020

İzmir'in Tire ilçesinde, kargaların gökyüzündeki dansları dünyaca ünlü "Kuşlar" filmini anımsattı. Artan popülasyonlaları nedeniyle gökyüzünü sürüler halinde kaplayan kargalar, yuva yaptıkları bazı bölgelerde tıpkı "Kuşlar" filminde olduğu gibi vatandaşlara saldırmaya başladı. Gün batımlarında sürüler halinde dolaşan kargaların havada senkronize şekilde uçarak sergiledikleri danslarını izleyen vatandaşlar, "4 Eylül Stadyumu çevresindeki apartmanların çatı katında oturan vatandaşlar korkudan yaz aylarında bile evlerinin pencerelerini açamıyorlar. Bazı komşularımız evlerini satıp başka semtlere taşındılar. Yuva yaptıkları bölgelerde eğer yavrularını tehdit altında hissederlerse saldırganlaşabiliyorlar. Kamikaze gibiler, saldırının nereden geleceği belli olmuyor" şeklinde konuştular.

NADİR UYSAL

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