Kemeraltı göle döndü

Kemeraltı Çarşısı'nda çocukluğundan beridir esnaflık yaptığını söyleyen Veysi Cantekin (30) "Bu bizim yıllardır çektiğimiz rezillik. Islanan kumaşlar, ayakkabılar ve eşyaları söylemiyoruz bile. Bunun bir türlü önüne geçemediler. Özel bir çalışma yapılmasını istiyoruz" dedi. Kemeraltı Çarşısı'nda 5 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen Aytaç Karaca ise,"Ramazan ve Koronavirüs salgını olmasa bu yağmur esnafın dükkanını kapatmasına neden olacaktı. Bu durumun artık düzeltilmesi lazım" şeklinde konuştu.

Esnaf her yağmurda olduğu gibi bu yağmurda da dükanlarına su girmemesi için yoğun çaba hadrcadı.

MERT ALPDÜNDAR