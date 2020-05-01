Haberler İzmir Marketlerin kapanmasına yarım saat kala alışverişe akın ettiler

Marketlerin kapanmasına yarım saat kala alışverişe akın ettiler

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar, ilk gün saat 14.00’e kadar oturdukları yere en yakın bakkal ve marketlerden alışveriş yapabilecekler. Alışveriş için marketlere akın eden vatandaşların bazı market önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.