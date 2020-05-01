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Haberler İzmir Marketlerin kapanmasına yarım saat kala alışverişe akın ettiler

Marketlerin kapanmasına yarım saat kala alışverişe akın ettiler

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar, ilk gün saat 14.00’e kadar oturdukları yere en yakın bakkal ve marketlerden alışveriş yapabilecekler. Alışveriş için marketlere akın eden vatandaşların bazı market önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Marketlerin kapanmasına yarım saat kala alışverişe akın ettiler

01.05.2020, 15:03

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 1 Mayıs saat 00.00'dan 3 Mayıs saat 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Sokağa çıkma kısıtlaması Ramazan ayında olması nedeniyle 3 gün sürecek kısıtlamanın ilk gününde saat 14.00'e kadar vatandaşlar oturdukları yere en yakın bakkal ve marketlerden alışveriş yapabilecekler.

Fatih'te alışveriş saatinin bitmesine yarım saat kala çok sayıda kişinin alışveriş için marketlere akın ettikleri görüldü.
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