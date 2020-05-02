İntihar dediler cinayet çıktı

24 Mart sabahı, Buca'da intihar ihbarına giden polis, gayrimenkul işi ve otel işletmeciliği yapan iş adamı Zafer U'yu (44), evinin salonunda hareketsiz yatarken buldu. Koltukta kanlar içinde yatan Zafer U'nun elinde silah da bulunuyordu. Zafer U'yu 11.30 sıralarından ölü bulan ise karısı Pervin U'ydu.



AİLE SORGUYA ALINDI

Pervin U. ile 16 ve 18 yaşındaki kızları Sümeyra Nur U. ve İlayda Nur U'yu sorguya alan polis tüm aile üyelerinden aynı cevabı almıştı. İşadamı Zafer U'nun son zamanlarda psikolojisi bozuktu ve ara sıra intihar etmekten bahsettiği oluyordu. Bir düşmanı da yoktu. Olay kesinlikle bir intihardı. Buraya kadar her şey kusursuz bir intihar olayını işaret etse de olayı soruşturan polis ekipleri anne ve kızlarının davranışlarından şüphelenmişti. Aile yakın takibe alınırken Zafer U'nun cesedine de otopsi yapıldı. Ve korkunç gerçek o an ortaya çıktı. İzmir Adli Tıp Kurumu uzmanları, Zafer U'nun kafatasındaki merminin giriş açısından olayın cinayet olabileceğini ortaya çıkardı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ve rapor polis ekiplerine ulaştığında, anne ile iki kızı gözaltına alındı. Gözaltına alınan aile, yeni sorgularında gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı. 16 yaşındaki Sümeyra Nur U, babasının kendisini sürekli aşağıladığını, hakaret ettiğini söylerken gözyaşlarına boğuldu. Babası ona sürekli kötü davranıyordu.

ANNE YALAN SÖYLEDİ

Onu öldürmeyi kafasına koymuştu. Babasının birkaç yıldır silah taşıdığını da biliyordu. 23 Mart gecesi babası koltukta uyuyakaldığında, silahını bulunduğu yerden aldı ve babasının kafasına sıktı. Olaya intihar süsü vermek isteyen Sümeyra Nur U, silahı yerde kanlar içinde yatan babasının eline tutuşturdu. Ertesi sabah olduğunda ise tüm olanları annesine anlattı. Annesi de gece silah sesi duymamıştı. Olanları sabah kızı kendisine anlattığında öğrenmişti. Kızının cezaevine girmesinden korktuğu için de polise, kocasının intihar etmiş olabileceğini söylemişti. Babasını öldüren Sümeyra Nur U, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne Pervin U. ile ablası İlayda Nur U. ise konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatih ŞENDİL