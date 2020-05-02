  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de aile hekiminin ölümle tehdit edildiği iddiası

'de aile hekiminin ölümle tehdit edildiği iddiası

Son dakika haberine göre; 'in ilçesinde aile sağlığı merkezinde görev yapan aile hekiminin, hasta yakını tarafından ölümle tehdit edildiği öne sürüldü.

İzmir'de aile hekiminin ölümle tehdit edildiği iddiası

02.05.2020, 18:04

İzmir Tabip Odasından yapılan açıklamada, çocuğunun aşıları için aile sağlığı merkezine davet edilen kişinin, bekletildiğini belirterek merkez çalışanlarıyla tartışmaya başladığı bildirildi.

Aşı işlemlerinin sosyal mesafe korunarak ve sırayla yapıldığını anlatmaya çalışan aile hekiminin hasta yakını tarafından ölümle tehdit edildiği belirtilen açıklamada, şikayetçi olunduğu, adli işlemler için karakola ifade verildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Odamız hukuki süreci meslektaşımız adına takip edecektir. Sağlık çalışanlarının ağır bir iş yükü altında olduğu bu dönemde bir hasta yakınının kendi sağlığı için olmasına rağmen sırada bekletildiği gerekçesiyle ölümle tehdit etmesi biz sağlık çalışanlarını derinden üzmüştür. Pandemi döneminde dahi çocukların aşılarını aksatmamak için canla başla mücadele eden aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının bu tür davranışlarla karşı karşıya kalması kabul edilemez.

Biz hekimler her ne koşulda olursa hekimlik yapmaya devam edeceğiz. Tek beklentimiz, güvenli ve şiddetsiz bir çalışma ortamında çalışmak."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de aile hekiminin ölümle tehdit edildiği iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA