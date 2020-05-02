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Haberler İzmir İzmir'de akılalmaz olay! Ablasından para çaldı, eniştesinin korkusundan intihara kalkıştı

'de akılalmaz olay! Ablasından para çaldı, eniştesinin korkusundan intihara kalkıştı

'de yaşayan ablasından para çaldığını söyleyen (39), eniştesinden korktuğu için girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Kendini sol göğsünden bıçaklayan Sürer, gazetecilere, "2 aydır 'dayım. Ablamdan para çaldım. İzmir'deki eniştem beni öldürecek. Ondan dolayı İzmir'e gidemiyorum. Lütfen bana yardım edin" dedi.

İzmir'de akılalmaz olay! Ablasından para çaldı, eniştesinin korkusundan intihara kalkıştı

02.05.2020, 15:41

Olay, öğlen saatlerinde Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir'de yaşayan ablasından para çalıp Bursa'ya geldiğini söyleyen Emrah Sürer, eniştesinden korktuğu için kendisini göğsünden bıçakladığını öne sürdü. İntihar girişiminde bulunan Sürer, sol göğsüne batırdığı bıçakla hafif şekilde yaralandı. Sürer'i, koronavirüs önlemleri kapsamında devriye görevindeki sivil polis memurları fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Sürer'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sürer, gazetecilerin "Neden yaptın" sorusuna ise, "Evden kaçtım, 2 aydır Bursa'dayım. Ablamdan para çaldım. 2 aydır Bursa'dayım. İntihara kalkıştım. İzmir'den para çalıp kaçtım. İzmir'deki eniştem beni öldürecek. Ondan dolayı İzmir'e gidemiyorum. Lütfen bana yardım edin. İzmir'e gitmek istemiyorum" şeklinde cevap verdi.

DHA

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