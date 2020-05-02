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Haberler İzmir İzmir'de korkunç olay! Babasını öldüren genç kız, cinayeti anlattı

'de korkunç olay! Babasını öldüren genç kız, cinayeti anlattı

'in Buca ilçesindeki evinde başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan, ailesinin ettiğini söylediği iş insanın Zafer U.'yu (44) öldürdüğü ortaya çıkan kızı 16 yaşındaki N.U.'nun ifadesinde, "Taciz gibi bir durum yoktu. Bana kötü davranıyor ve kısıtlıyordu. Tabancayla öldürdükten sonra, olaya intihar süsü verdim" dediği öğrenildi.

İzmir'de korkunç olay! Babasını öldüren genç kız, cinayeti anlattı

02.05.2020, 14:16 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020,14:25

Olay, 24 Mart'ta Yaylacık Mahallesi 185 Sokak'taki 4 katlı binanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Gayrimenkul işi yapan ve Çeşme'de otel işleten iş insanı Zafer U.'nun eşi P.U, sabah polisi arayarak, evlerinin üst katındaki odada eşinin cesedini bulduklarını bildirdi. Adrese gelen polis ekiplerince yapılan ilk incelemede, elinde kendisine ait silah bulunan Zafer U.'nun intihar etmiş olduğu değerlendirildi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Zafer U., Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Soruşturma kapsamında Zafer U.'un eşi P. U. ile kızları N.U. ve İ.U.'nun (18) ifadelerine başvuruldu. Anne ve kızları, Zafer U.'yu intihar etmiş halde bulduklarını söyledi. Ancak ifadelerinde çelişkili anlatımlarda bulundu.

MERMİNİN GİRİŞ AÇISI CİNAYETİ AYDINLATTI
İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından hazırlanan raporda ise olayın, merminin kafatasına giriş açısı nedeniyle intihar değil, cinayet olabileceği bildirildi. Rapor üzerine anne ve kızları gözaltına alındı.



SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ
Sorguda N.U. babasını kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. N.U.'nun ifadesinde, "Bana kötü davranıyor ve kısıtlıyordu. Sürekli hakaretler savuruyor, küfrediyordu. Taciz gibi bir durum yoktu. Babamı tabancayla öldürdükten sonra, olaya intihar süsü verdim" dediği, anne P.U.'nun da, "Silah sesini duymamıştım. Sabah kalktığımda kızım, 'Anne, ben babamı öldürdüm' dedi. Odaya gidip baktığım da şoka girdim. Kızım hapse girmesin diye panik yapıp, gerçeği açıklayamadım" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden N.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. P.U. ile diğer kızı İ.U.'ya ise konutu terk etmeme yönünde adli kontrol getirildi.

DHA

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