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’de mesafeli 1 Mayıs halayı

İzmir’de mesafeli 1 Mayıs halayı
Giriş Tarihi: 2.5.2020

Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında, 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanması üzerine İzmir'de Balçova Belediyesi işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı bir gün öncesinden kutladı. Beledi Başkanı Fatma Çalkaya, Belediye-İş 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan ve Tüm-Yerel-Sen 2 No'lu Şube Yetkilisi Ahmet Sebilci'nin de katıldığı kutlamalarda Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesinde toplanan işçiler sosyal mesafe kurallarına uyarak halay çekti, harmandalı oynadı. Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve sendika temsilcileri de, birlikte halaya katıldı.

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