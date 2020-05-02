Kovid-19’u yendiler

İzmir Mazhar Zorlu Meslek Lisesi öğretmeni Talat Güler, yaklaşık 20 gün önce fenalaştı. Aşırı ateş ve halsizlik başlangıcı nedeniyle aynı zamanda meslektaşı olan eşi Aylin Güler tarafından Bornova Türkan Özilhan Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Burada yapılan ilk muayene ve tetkik sonrası karantinaya alınan 2 çocuk babası Talat Güler'in korona virüs hastası olduğu belirlendi. Hastane yönetimi, Güler'in eşi Aylin Güler'i de hemen karantinaya alındı.

FİLYASYON DEVREYE GİRDİ

Sonuçları pozitif çıkan Aylin öğretmen de hastaneye yatırıldı. Ardından filyasyon ekibi devreye girdi. Alınan bilgiler sonrası evde bulunan anne Şadiye Akgün, Muhsin Akgün ile 19 aylık Ozan Güler ile 14 yaşındaki Tuna Güler'den numune alınarak Covid- 19 testi yapıldı. Yapılan test sonucunda üzücü haber kısa sürede ortaya çıktı. 19 aylık Ozan ile birlikte dede ve anneannenin sonuçları da pozitif çıkınca apar topar hastaneye kaldırıldılar. 13 Nisan'dan beri hastanede yatan Aylin Güler, oğlu Ozan Güler ile annesi Şadiye Akgün ve baba Muhsin Akgün, verdikleri mücadeleden zaferle çıktı ve alkışlarla taburcu oldu.

Küçük Ozan Güler ile birlikte annesi Aylin Güler, dede Muhsin ve anneanne Şadiye Akgün yoğun bakından çıkıp virüsü yenerek taburcu oldu.

BABA DA HIZLA İYİLEŞİYOR

Talat Güler ise yoğun bakından dün sabah başarılı bir entübasyon ve tedavinin ardından taburcu olarak servisine alındı ve ailesinin taburcu olduğunu öğrenince büyük sevinç yaşadı. Yeni Asır'a duygularını anlatan Güler, "İnşallah ben de kısa sürede iyileşip son sonuçlarımın iyi çıkması ile birlikte eve dönüş yapacağım. Aile boyu zafer kazandığımız için mutluyum. Emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkür ederim. Yaşamak, nefes almak güzel. Evde kalın hayata bağlanın" dedi.





'EŞİM DE HASTANEDEN ÇIKINCA TAM OLACAK'

Bornova Yeşilova'daki evlerine dönen Elektronik Bölümü öğretmeni Aylin Güler, "Biz eve döndük ancak aklımız eşim Talat Güler'de. Yoğun bakımdan çıkması bizi biraz da olsa sevindirdi. Ancak eve tamamen gelip bizimle olduğu zaman daha mutlu ve huzurlu olacağız. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan ve hep destek veren başta Türkan Özilhan Devlet Hastanesi doktorları ve tüm sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkür ederiz" diye konuştu.



14 YAŞINDAKİ TUNA NEGATİF ÇIKTI

Korona virüsle mücadeleden galibiyetle çıkan ailenin büyük oğulları 14 yaşındaki Tuna Güler'in sporcu olması ve bağışıklık sisteminin güçlü olması sayesinde testlerinin negatif çıktığı belirtildi. Ancak Tuna'nın da her ihtimale karşı 14 gün karantina sürecine uyduğu öğrenildi.

Fatih ŞENDİL