Menemen Belediyesi’nin virüsle mücadelesi sürüyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının ülkemizde de görülmeye başlamasından sonra seferberlik ilan eden Menemen Belediyesi'nin hastalıkla mücadele çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Menemen Belediyesi, Sağlık, Sosyal Hizmetler, Temizlik ve Zabıta birimleriyle yapılan toplantılar sonucunda yol haritasını belirledi ve korona virüsle çalışmalara titizlikle başladı. Yapılacak çalışmaların denetimini sağlamak amacıyla belirlenen Kriz Masası, çalışma yapılacak alanları ve bu alanlarda yapılacak çalışmaların denetimini sağlamak amacıyla 24 saat çalışır hale getirildi.

DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI

İlçe genelinde vatandaşların sağlığı ve güvenliği için belediyeye ait tüm binalar ve sosyal merkezler, Hükümet Konağı, Adliye, sağlık ocakları, okullar, bankalar, postaneler, camiler, Kur'an kursları, meslek odaları, cezaevi, spor salonları, pazar yerleri, vakıflar, sivil toplum kuruluşları, emniyet ve jandarma tesisleri, siyasi parti binaları, ilçede faaliyet gösteren tüm toplu taşıma araçları, cemevleri, park ve çocuk oyun alanları, muhtarlık binaları, sosyal donatı alanları, otoparklar, sinema ve kültür salonları ile çöp konteynırları düzenli aralıklarla dezenfekte ediliyor. 65 yaş üstü vatandaşlar için de özel çalışmalar yapılırken, Menemen Belediyesi Gençlik Eğitim Kurs Merkezi de (MEBGEM) 18 Mart tarihi itibariyle uzaktan eğitime başladı. Ders videoları ise Yeni Menemen TV kanalı üzerinden öğrencilerine ulaştırılıyor. Bu süreçte omuz omuza mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Belediye Başkanı Serdar Aksoy, "Şimdi dayanışma ve birlik olma zamanı. Karşılıklı yardım ve işbirliğiyle virüsle mücadelemizi hep birlikte kazanacağız" diye konuştu.