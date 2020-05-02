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Haberler İzmir Muazzez hemşire görevinin başında

Muazzez hemşire görevinin başında

'de Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 8 yıldır sorumlu hemşire olarak görev yapan 2 çocuk annesi 'a 10 Nisan günü korona virüs teşhisi konuldu.

Muazzez hemşire görevinin başında
Giriş Tarihi: 2.5.2020

EVDE ÇOK ZORLANDIM
Hemen ilaç tedavisine başlayan Selçuk, virüsü yenmeyi başardı. 5 günü ilaç tedavisi olmak üzere 14 gün karantinada kaldığını belirten Selçuk, bu süreci evde geçirdiğini ancak zaman zaman çok zorlandığını ifade etti. İlk bir hafta belirtilerin daha da ağırlaşmasından korktuğunu söyleyen Muazzez Selçuk, "Çocuklarımdan uzak durdum. İlerleyen günlerde şikayetlerim azaldı. İlaç tedavisinin ardından testlerim negatife döndü ve 14 gün sonra işe başladım" dedi. Korona tedavisi gören hastaların bulunduğu serviste çalışan Selçuk, "İyileştim ve yine hastalarla bir aradayım. Görevime devam ediyorum, çünkü bu bizim işimiz" diye konuştu.

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