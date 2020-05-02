  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Tire’de çekirge alarmı! Ekinleri yağmaladılar

Tire’de alarmı! Ekinleri yağmaladılar

Son dakika... 'in Tire ilçesinde görülen çekirgeler, ’ndaki bazı mahsulleri tahrip etti. Çiftçiler çekirgelerin vereceği zarar konusunda endişeli.

Tire’de çekirge alarmı! Ekinleri yağmaladılar

02.05.2020, 18:55

Havaların ısınmasıyla birlikte Tire ilçesi Akarca Ovası'nda ortaya çıkan çekirgeler, vatandaşları tedirgin etti. Biber, domates, kavun gibi şuan toprakta olan bazı mahsullere zarar veren çekirgeler, bölge çiftçisi kaygılandırdı.



Barış Gül isimli çiftçi, çekirgelerin havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıktığını, yüksek tepelere yuvalanıp ovaya inerek ürünleri talan ettiğini söyledi.


Bölgede çiftçilik yapan vatandaşlar, çekirgeler için acil önlem alınmasını beklerlerken, rahatlatan haber Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu'ndan geldi. Çekirgelerden haberdar olduklarını belirten Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, önlemlerin hafta başından itibaren alınacağını söyledi.

Tire İlçe Tarım Müdürlüğünün pazartesi günü özel ilaç temin edeceğini, en geç salı günü bölgede ilaçlama çalışmalarının yapılacağını belirten İbişoğlu, "Salı gününden itibaren İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte çalışma başlatacağız. İlaçlama yapılan bölgeler koruma altına alınacak. İlaç etkisini yitirene kadar bu alanlara koyun, keçi gibi hayvanların girmesi engellenecek. Temennimiz kısa sürede ovamızı çekirgelerden arındırmak" dedi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tire’de çekirge alarmı! Ekinleri yağmaladılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA