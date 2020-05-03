1 Mayıs mesaisine baklavalı ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, korona virüs salgınından dolayı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 1 Mayıs'ta asfaltlama çalışması yapan belediyeye bağlı İZBETON şirketi işçilerini ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile gece saat 23.00'te çalışmaların sürdüğü Yeşildere Caddesi'ne giden Başkan Tunç Soyer, işçilerle sohbet etti ve onlara baklava ikram etti.



'HEPSİNE MİNNETARIZ'

Başkan Soyer, tüm işçilerle gurur duyduğunu belirterek, "Gece saat 23.00. Üzerinde durduğumuz asfalt 160 derece sıcaklıkta. İnanılmaz zor bir iş. Büyük alın teri döküyorlar, büyük emek veriyorlar. Hepsine minnettarız" dedi.



'FIRSATINI BULDUK'

1 Mayıs'ta işçilerin çalışıyor olmasının içini burktuğunu söyleyen Başkan Soyer, "Ama İzmir'e de hizmet etmek gerekiyor. Bu yolu bizim normal bir günde yapmamız imkansız. Alternatifi olmayan bir yol. Trafik kapatılamadığından 15-20 yıldır komple asfalt çalışması hiçbir zaman yapılamamış burada. Asla bir daha görmek istemediğimiz bugünlerin oluşturduğu fırsatı, daha güzel ve yaşanılır bir İzmir için değerlendirmiş olduk. Bu nedenle durumu biraz da fırsata çevirdik hep beraber. İzmirlilere pırıl pırıl bir yol armağan etmiş olacağız. O nedenle çok mutlu ve gururluyum" diye konuştu.

ÜÇ GÜNLÜK PROGRAM

İZBETON Genel Müdürlüğü, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 3 günde 200 işçiyle yaklaşık 25 kilometrelik asfaltlama çalışmasını tamamlayacak. Mürselpaşa ve Yeşildere caddeleri havalimanı gidiş istikametinde 4.5 kilometre, Bayraklı Altınyol Konak istikameti 5.5 kilometre, Konak-Karabaglar Mithatpaşa Caddesi 2.2 kilometre, Gaziemir Akçay Caddesi 1.7 kilometre asfaltlanacak. Ayrıca Urla Neyzen Teyfik Caddesi, Dikili Ugur Mumcu caddelerinde de çalışma yapılacak.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Mayıs Bayramı'nı kutladığı işçilere baklava ikram etti.



'GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'

İZBETON işçisi Özkan Çarpar, "İşimizi aksatmıyoruz. İzmirliler için hizmete devam ediyoruz. Elimizden geleni halkımız için yapmaya devam edeceğiz. Yılmak yok, çalışmaya devam" dedi. İZBETON Eğitim Çavuşu Ali Karaca da 1 Mayıs'ta görevlerinin başında olduklarını, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bugünlerde ana caddeleri yenilediklerini, güzelleştirdiklerini ifade etti.

