3’üncüde canından oldu

İzmir’de yaşayan İlyas Kaplan önce kendini yüksekten atmak istedi. İkna edilip indirilen Kaplan evine gidince kendini iple astı. Kardeşi tarafından ipten alınan Kaplan kaldırıldığı hastaneden kaçıp yeniden evine gitti. Burada yine kendini asan Kaplan bu kez kurtarılamadı

İzmir'in Buca ilçesinde 34 yaşındaki İlyas Kaplan, son 24 saat içinde 3 kez intihar girişiminde bulunurken 3'üncüde kurtarılamadı. Olay önceki gün İzmir Buca Adatepe Mahallesi'nde yaşandı. Özel bir şirkette çalışan İlyas Kaplan, ilk önce yüksekten atlayarak intihar etmek istedi. İPİ SON ANDA KESTİ

Kaplan yapılan ikna çalışmaları sonrası intihardan vazgeçirildi. Olayın ardından evine gönderilen Kaplan bu kez de kendini evinde asmak istedi. Çamaşır ipiyle kendini asan Kaplan, kardeşi Ömer Kaplan'ın ipi kesmesiyle intihardan yine kurtarıldı. Buca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlyas Kaplan, ailesi ve yakınları hastanede bahçesinde beklerken, hastaneden kaçıp yeniden evine gitti.



CESEDİ AİLESİ BULDU

Kaplan yine çamaşır ipiyle kendini astı ancak bu kez kurtarılamadı. Ailesi eve geldiğinde Kaplan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Kaplan'ın cesedi nöbetçi savcılığın talimatı ile otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı. Herhangi bir psikolojik sorunu olmadığı ve ardında intihar notu bırakmadığı öğrenilen Kaplan'ın neden ısrarla intihar etmek istediği araştırılıyor.



FATİH ŞENDİL