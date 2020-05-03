İlk tohumlar toprakla buluştu

Yeni tip korona virüs salgını, sosyal hayatı olumsuz etkilerken, dünya ekonomisini ve ticaretini de etkiliyor. Buna karşın Türkiye için önemli sektörlerden tarımda, çiftçiler ara vermeden özveriyle üretime devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler, üretmeye devam ediyor.



BEKLENTİ 60 BİN TON

Ülkenin önde gelen pamuk üretim merkezlerinden, İzmir'in Menemen Ovası'ndaki çiftçiler, sezonun ilk pamuk tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı. Son teknoloji araçlar kullanan çiftçiler, böylelikle hem verimi artırıp hem de ekilen alanı maksimuma çıkardı. Kentte 120 bin dönüme yakın pamuğun ekileceğini belirten Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl, rekolte beklentilerinin ise 60 bin ton olduğunu kaydetti.

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