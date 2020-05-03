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Haberler İzmir Issız ama renkli

Issız ama renkli

Issız ama renkli
Giriş Tarihi: 3.5.2020
Korona virüsle mücadele için alınan sokağa çıkma kısıtlamaları İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'nı renklendirdi.



Kısıtlama nedeniyle tarihinin en ıssız günlerini yaşayan Kemeraltı Çarşısı, yasak tanımayan grafiti sanatçılarının fırça darbeleriyle rengarenk oldu.


Kapalı dükkanların kepenklerini ve duvarları tuval olarak kullanan grafiticiler, çarşıyı hayal gücü ve yetenekleriyle açık hava müzesine dönüştürdü.
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