Issız ama renkli

Korona virüsle mücadele için alınan sokağa çıkma kısıtlamaları İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'nı renklendirdi.Kısıtlama nedeniyle tarihinin en ıssız günlerini yaşayan Kemeraltı Çarşısı, yasak tanımayan grafiti sanatçılarının fırça darbeleriyle rengarenk oldu.Kapalı dükkanların kepenklerini ve duvarları tuval olarak kullanan grafiticiler, çarşıyı hayal gücü ve yetenekleriyle açık hava müzesine dönüştürdü.