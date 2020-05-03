İzmir rakamları umut verdi

Türkiye'de korona virüs rakamları düşüşe geçerken İzmir'de de yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranlarının yüzde 35-38 civarında olduğu öğrenildi. Kente 5 bin civarında korona virüs hastası olduğu belirlenirken, ölü sayısının ise 210 kişi oldu. Dünyada sadece Türkiye'de görev yapan filyasyon ekibinin çalışmalarında ise kent genelinde 80 bine yakın kişinin kimliklerinin tespit edildiği ve bu kişilerin denetim altında tutularak izole olmalarının sağlandığı öğrenildi. Öte yandan Bilim Kurulu üyesi Alpay Azap, Türkiye'de her geçen gün düşen rakamların sevindirici olduğunu ve 15 ila 16 Mayıs tarihinde vaka sayısında günlük 500 rakamlarını görebileceğimizi kaydetti. Azap, ancak kontrol altına alındıktan sonra yavaşlama döneminin ağır ilerlediğini belirtti.



YÜZDE 100 DOLMAMIŞTI

Tüm Türkiye'de olduğu gibi iyileşen hasta sayısı ve ölüm vakaları ile vaka sayılarının düşme oranları İzmir'de de kendini gösterdi. Yetkililerden alınan bilgiye göre son iki haftada getirilen 4 ve 3 günlük kısıtlamalar, vatandaşların sosyal mesafe kuralına alışması ile İzmir'de rakamlar sevindirici boyuta geldi. Yetkililer, Pandemi hastanesi olarak belirlenen Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi ve Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi başta olmak üzere kentteki üniversiteler ve özel hastanelerdeki yoğun bakım yataklarının büyük çoğunluğunun hiç bir zaman yüzde 100 doluluk seviyesine ulaşmadığı, şimdi ise yüzde 35 ile 38 oranlarında doluluk yaşandığı duyuruldu.



YOĞUN BAKIMDAN SERVİSE

Kent kent verilerin ilk açıklandığı tarihlerde İzmir'deki rakamların ürkütücü olduğu belirtilirken, alınan tedbirler ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları ile yoğun bakımlarda entübe edilen hastalar teker teker servise alınıyor, ardından da ikinci etap servis klinik tedavileri tamamlanarak taburcu ediliyor.

116 BİN KİŞİ TAKİPTE

İzmir'de Aile Hekimleri tarafından KOVİD-19 şüphesi ile yaklaşık 116 bin kişinin cep telefon sinyalleri ile izolasyon konumları tek tek takip edilip İl Sağlık Müdürlüğü'ne raporlanıyor. Filyasyon ekiplerinin çalışması ile 80 bine yakın kişi takip edilirken, ayrıca ev karantinasındaki 16 bin kişinin, bizzat aile hekimleri tarafından sıkı takipte olduğu belirtildi.