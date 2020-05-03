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Haberler İzmir Motosiklet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

'in Ödemiş ilçesinde, ile çarpışan motosikletin sürücüsü Harun Çavdar (26) hayatını kaybetti. Kazada, Çavdar’ın arkasında yolculuk eden arkadaşı Mehmet Ali Y. ise yaralandı.

Motosiklet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

03.05.2020, 19:59

Kaza, sabah saatlerinde Hürriyet Mahallesi Beşgöz Caddesi ile Talatpaşa Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre T.B. yönetimindeki 52 K 5742 plakalı kamyon ile Harun Çavdar'ın kullandığı 35 ZTU 90 plakalı motosiklet seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Çavdar ile motosikletteki yolcu Mehmet Ali Y. sürüklenirken, kamyon sürücüsü T.B. olay yerinden kaçtı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ağır yaralandıkları belirlenen Çavdar, ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne, Mehmet Ali Y. ise Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çavdar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Mehmet Ali Y.'nin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaçan kamyon sürücüsü T.B. ise Ödemiş-Kiraz karayolunda yakalanarak gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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