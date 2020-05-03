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Haberler İzmir ‘Yasak bitti diye sokağa çıkmayın’

‘Yasak bitti diye sokağa çıkmayın’

‘Yasak bitti diye sokağa çıkmayın’
Giriş Tarihi: 3.5.2020
Sağlık Bakanlığı'nın ikinci bilim kurulunda yer alan İzmirli Prof. Dr. Pınar Okyay, 4 Mayıs günü 3 günlük yasağın bitmesinin ardından zorunlu olmadıkça kimsenin kendisini hava almak için dışarı atmaması gerektiğini söyledi. Okyay, "Tedbirlere uymaya devam edersek vakalarımız plato çizerek kademeli olarak azalacak. Bu ayın sonuna doğru da kademeli şekilde normal hayata geçiş de özellikle 65 yaş üstü yaşlılarımızı sakınarak, korunarak yapılmalı, ikinci dalga tehlikesi nedeniyle bu şart" dedi.

■ FATİH ŞENDİL
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