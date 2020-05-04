Haberler İzmir Akdeniz beşik gibi! Bu kez 4.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz beşik gibi! Bu kez 4.9 büyüklüğünde deprem

Gelen bir son dakika haberine göre; Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde 6.4'lük sarsıntının ardından aynı noktada birçok deprem gerçekleşiyor.

04.05.2020, 16:04 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020,16:15











