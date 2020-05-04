Akdeniz beşik gibi! Bu kez 4.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bölgede çok sayıda artçı sarsıntı meydana geliyor. Cumartesi günü yaşanan 6.4'lük sarsıntının ardından aynı noktada 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) geçtiği son dakika verilerine göre; depremin derinliği 40 kilometre olarak ölçüldü.
FAY TÜM AKDENİZ'İ BAŞTAN SONA GEÇİYOR
Depremin meydana geldiği söz konusu fay hattı, Kıbrıs ve Girit'in güneyinden geçerek Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi'ne kadar ulaşıyor.
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