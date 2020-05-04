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Haberler İzmir Başkan Soyer 3 Mayıs’ı İzmirliler Günü ilan etti

Başkan 3 ’ı ilan etti

Başkan Soyer 3 Mayıs’ı İzmirliler Günü ilan etti
Giriş Tarihi: 4.5.2020

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kentin plakası 35'den yola çıkarak 3 Mayıs tarihinin önümüzdeki yıldan itibaren Dünya İzmirliler Günü olarak kutlanacağını açıkladı. Takvimler 03.05'i gösterdiğinde her yıl Dünya İzmirliler günü olarak kutlanacak. Soyer bu yıl küresel salgın nedeniyle planlanan etkinliklerin ertelendiğini belirterek, "Sevgili İzmirliler; 03.05 tarihi bizim için 'Dünya İzmirliler Günü' olacak. 35 bizim için sadece plaka değil, sevda, özgürlük, neşe, coşku, demokrasi demektir. O nedenle, dünyanın dört bir yanındaki İzmirlilerle bu günü kutlayacağız. Dünyanın her yerindeki İzmirlilere, bugün İzmir için ne yaptıklarını soracağız. 3.5. 2021'e hazır olun...!" dedi.

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