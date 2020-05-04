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Haberler İzmir Burkina Faso ve Gine'den 122 Türk vatandaşı getirildi

ve 'den vatandaşı getirildi

tedbirleri kapsamında ve 'den vatandaşı daha yurda getirildi. Getirilen 122 kişi,14 günlük süresini geçirmeleri için 'in Bornova ve Buca ilçesindeki öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Burkina Faso ve Gine'den 122 Türk vatandaşı getirildi

04.05.2020, 09:09 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020,09:24

Burkina Faso ve Gine'den getirilen 122 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için İzmir'in Bornova ve Buca ilçesindeki öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Uçakla İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na iniş yapan 122 Türk vatandaşı, ateşleri ölçüldükten sonra AFAD ekiplerince dezenfekte edilen bavullarını almak için alana indi.

Buradan otobüslere sosyal mesafeye uygun şekilde alınan vatandaşlar, ekiplerce alınan güvenlik önlemleri altında İzmir Buca Hanzade Hatun Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir Yörük Ali Efe Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

Yurtlara ellerinde Türk bayraklarıyla giren vatandaşlar, tekrar ateşleri ölçülerek kayıtları yapıldıktan sonra kendileri için belirlenen odalara yerleştirildi.

AA

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