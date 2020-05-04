BAYRAKLI
04.05.2020 09:00 14:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI R.ŞEVKET İNCE MAHALLESİ, 2167/2, 2167, 2166/5, 2166/7 SOKAKLAR VE CİVARI
04.05.2020 15:00 18:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI R.ŞEVKET İNCE MAHALLESİ, 2166/2, 2166, 2166/4, 2166/11 SOKAK VE CİVARI
İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanıyor. İzmirli vatandaşlar elektrik kesintilerinin ne zaman sona ereceğini ve kesintilerin hangi ilçelerde yaşanacağını merak ediyor. Gediz Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 4 Mayıs Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
BAYRAKLI
04.05.2020 09:00 14:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI R.ŞEVKET İNCE MAHALLESİ, 2167/2, 2167, 2166/5, 2166/7 SOKAKLAR VE CİVARI
04.05.2020 15:00 18:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI R.ŞEVKET İNCE MAHALLESİ, 2166/2, 2166, 2166/4, 2166/11 SOKAK VE CİVARI
İzmir elektrik kesintisi 4 Mayıs Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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