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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 4 Mayıs Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

elektrik kesintisi 4 Mayıs Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanıyor. İzmirli vatandaşlar elektrik kesintilerinin ne zaman sona ereceğini ve kesintilerin hangi ilçelerde yaşanacağını merak ediyor. Gediz Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 4 elektrik kesintisi detayları...

İzmir elektrik kesintisi 4 Mayıs Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

04.05.2020, 09:39

BAYRAKLI
04.05.2020 09:00 14:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI R.ŞEVKET İNCE MAHALLESİ, 2167/2, 2167, 2166/5, 2166/7 SOKAKLAR VE CİVARI

04.05.2020 15:00 18:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI R.ŞEVKET İNCE MAHALLESİ, 2166/2, 2166, 2166/4, 2166/11 SOKAK VE CİVARI

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