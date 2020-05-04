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İzmir elektrik kesintisi 4 Mayıs Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanıyor. İzmirli vatandaşlar elektrik kesintilerinin ne zaman sona ereceğini ve kesintilerin hangi ilçelerde yaşanacağını merak ediyor. Gediz Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 4 Mayıs Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...