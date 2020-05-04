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'de şüpheli ölüm! Evinde ölü bulundu

Son dakika... 'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu. İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, evinde yerde yatarken bulunan (35), yaşamını yitirdi.

İzmir'de şüpheli ölüm! Evinde ölü bulundu

04.05.2020, 09:00

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şemikler Mahallesi'nde yaşayan Ozan Sezer'i (35), o sırada evde bulunan bir yakını hareketsiz yatarken buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Sezer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, Sezer'in ölü bulunduğu evde inceleme başlattı.

Sezer'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA

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